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المبعوث الأمريكي يدعو طهران لمواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:48 م
المبعوث الأمريكي يدعو طهران لمواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية
براين هوك
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وكالات
 
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قال المبعوث الأمريكي لإيران، براين هوك، أمام الكونجرس، إن واشنطن فرضت عقوبات قصوى على إيران للحيلولة دون حيازتها السلاح النووي، مؤكدا أن إيران تواصل دعمها للميليشيات الإرهابية وتطوير برامج الصواريخ الباليستية.. داعيا طهران لمواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب.


وأكد المبعوث الأمريكي إلى إيران بأن حزب الله الإرهابي وضع صناديق تبرعات في دكاكين لبنان لجمع التبرعات بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران.

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