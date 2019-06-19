جربي تحضير كوكتيل المانجو بالبرتقال
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:30 م
Advertisements
Advertisements
مقادير كوكتيل المانجو بالبرتقال
- الخوخ : 3 pcs
- البرتقال : 1 pcs
- الليمون : 1 pcs
- مانغو : 2 pcs
- الماء : كوب
- حليب : كوب
- سكر : ملعقتان صغيرتان
طريقة تحضير كوكتيل المانجو بالبرتقال
1 يعصر البرتقال والليمون معاً، ويوضع جانباً.
2 يضاف السكر والماء إلى هذا المزيج الذي يحرّك بواسطة الملعقة.
3 يقشر الخوخ ويقطع، ويضاف مع المانغو والحليب السائل إلى الخلاط الكهربائي، حتى يتشكل خليط ناعم يسكب في أكواب التقديم، يعلوه عصير البرتقال والليمون.
4 يمكن إضافة الثلج المكسر وقطع الأناناس الطازجة، للتزيين.
Advertisements
المزيد عن: وجبة غذائية وجبة الفطار وجبة الغذاء وجبة العشاء وجبات بسيطة وجبات ماكولات كوكتيل المانجو بالبرتقال ست البيت رجيم مناسب ربات البيوت انواع الاطعمة امهات الطبخ والمطبخ اكلات للاطفال اكلات شهية اطعمة بسيطة ادوات المطبخ
- طريقة عمل مشروب الأناناس والبرتقال مع الزنجبيل المنعش
- طريقة تحضير كوكتيل الافوكادو بالموز لحر الصيف
- طريقة عمل بيوريه البطاطس
- كوكتيل الأفوكادو بالموز.. جربي تحضيره بهذه الطريقة
- طريقة عمل بقلاوة بالفستق والمانجو
- حلويات شهية للاحتفال برأس السنة الهجرية
- طريقة عمل كوكتيل المانجو بالبرتقال
- مكونات السلطة الألمانية
- طريقة تحضير سموثي الشاي الأخضر للرجيم