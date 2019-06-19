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جربي تحضير كوكتيل المانجو بالبرتقال

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:30 م
جربي تحضير كوكتيل المانجو بالبرتقال
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مقادير كوكتيل المانجو بالبرتقال
- الخوخ : 3 pcs 
- البرتقال : 1 pcs 
- الليمون : 1 pcs 
- مانغو : 2 pcs 
- الماء : كوب 
- حليب : كوب 
- سكر : ملعقتان صغيرتان 

طريقة تحضير كوكتيل المانجو بالبرتقال
1 يعصر البرتقال والليمون معاً، ويوضع جانباً.

2 يضاف السكر والماء إلى هذا المزيج الذي يحرّك بواسطة الملعقة.

3 يقشر الخوخ ويقطع، ويضاف مع المانغو والحليب السائل إلى الخلاط الكهربائي، حتى يتشكل خليط ناعم يسكب في أكواب التقديم، يعلوه عصير البرتقال والليمون.

4 يمكن إضافة الثلج المكسر وقطع الأناناس الطازجة، للتزيين.
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