جربي تحضير كوكتيل المانجو بالبرتقال

مقادير كوكتيل المانجو بالبرتقال

- الخوخ : 3 pcs

- البرتقال : 1 pcs

- الليمون : 1 pcs

- مانغو : 2 pcs

- الماء : كوب

- حليب : كوب

- سكر : ملعقتان صغيرتان





طريقة تحضير كوكتيل المانجو بالبرتقال

1 يعصر البرتقال والليمون معاً، ويوضع جانباً.





2 يضاف السكر والماء إلى هذا المزيج الذي يحرّك بواسطة الملعقة.





3 يقشر الخوخ ويقطع، ويضاف مع المانغو والحليب السائل إلى الخلاط الكهربائي، حتى يتشكل خليط ناعم يسكب في أكواب التقديم، يعلوه عصير البرتقال والليمون.





4 يمكن إضافة الثلج المكسر وقطع الأناناس الطازجة، للتزيين.