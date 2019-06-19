ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المجلس العسكري بالسودان يدعو المحتجين لمفاوضات دون شروط

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:14 م
المجلس العسكري بالسودان يدعو المحتجين لمفاوضات دون شروط
عبدالفتاح البرهان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات على مدى شهور وصولاً للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إلى مفاوضات غير مشروطة، بعد تعليق المفاوضات إثر فض اعتصام خلف عشرات القتلى.

ونقل تلفزيون السودان عن البرهان وهو يتحدث لمجموعة من العاملين في الحقل الصحي: "دعوتنا إلى أخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير تعالوا إلى المفاوضات دون أن نضع شروطا مسبقة".
Advertisements
المزيد عن: مفاوضات المحتجين المجلس العسكري السودان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر