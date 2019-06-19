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مفاجأة.. حمد الله متواجد في قائمة المغرب بالكان

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:14 م
مفاجأة.. حمد الله متواجد في قائمة المغرب بالكان
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محمد أيمن
 
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يبحث إتحاد الكرة المغربي عن حل لورطة مغادرة عبد الرزاق حمد الله لمعسكر أسود الأطلس قبل أسبوع من الآن وهو ما نتج عنه خروجه من القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.


وكان الحل الوحيد الذي راهن عليه المنتخب المغربي أن يعرض على اللاعب تقديم تقرير طبي بشأن إصابته على مستوى الظهر وهو ما تسبب في مغادرته حتى يستثنى لهم تسجيل لاعب آخر.


لكن هداف الدوري السعودي رفض ذلك وفوت على منتخب بلاده قيد كريم باعدي لاعب الطوارئ الذي كان متواجد في القائمة الإحتياطية تجنباً لإصابة أي من العناصر الأساسية.


والمثير للجدل أن القائمة التي تتواجد لدى الكاف لا تزال تضم عبد الرزاق حمد الله حيث لم يتم شطبه بعد وسيكون مستحيل ضم لاعب بديل للمشاركة في الكان حيث تتوفر القائمة على ثلاثة حراسة و22 لاعباً بينهم هداف النصر السعودي.


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