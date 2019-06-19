مفاجأة.. حمد الله متواجد في قائمة المغرب بالكان

يبحث إتحاد الكرة المغربي عن حل لورطة مغادرة عبد الرزاق حمد الله لمعسكر أسود الأطلس قبل أسبوع من الآن وهو ما نتج عنه خروجه من القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.





وكان الحل الوحيد الذي راهن عليه المنتخب المغربي أن يعرض على اللاعب تقديم تقرير طبي بشأن إصابته على مستوى الظهر وهو ما تسبب في مغادرته حتى يستثنى لهم تسجيل لاعب آخر.



