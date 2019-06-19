حفل تكريم وكيل وزارة الصحة السابق بالسويس (صور)



وقدم السكرتير العام المساعد درع المحافظة تقديرا وتكريما لجهود الدكتور لبيب كمال طوال فترة خدمته بالسويس.



أقيم حفل التكريم بقاعة الفيروز بمديرية الصحة بالسويس بحضور دكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالسويس والنائبة نانسي نصير عضو مجلس النواب وأعضاء نقابة الاطباء وممثلي المجتمع المدني والقيادات ومديري المستشفيات بالسويس.

أقامت مديرية الصحة بمحافظة السويس حفل تكريم للدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة السابق بالسويس الذي تولي منصبا جديدا بوزارة الصحة بالقاهرة بحضور الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.