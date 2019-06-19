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"خارجية البرلمان": تصريحات "أردوغان" بشأن وفاة "مرسي" تؤكد دعمة للإرهاب

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:06 م
خارجية البرلمان: تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسي تؤكد دعمة للإرهاب
اللواء صلاح شوقي عقيل
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عبداللطيف هيبة
 
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أعلن اللواء صلاح شوقي عقيل وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رفضه بشكل قاطع، لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسي، والتي تؤكد دعمة التام للإرهاب.

وأشار "عقيل" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إلى أن تصريحات أردوغان غير مسئولة واتهامات غير مقبولة، وتعد تدخل سافر فى الشؤون الداخلية لمصر، وخروج عن الأعراف الدبلوماسية، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة والشعب المصري داعم للدولة ومؤسساتها، لأن مصر دولة قانون ومؤسسات، ولها نظام قضائي مستقل ولا تقبل التدخل في شئونها.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أنه بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، اتجه أردوغان إلى الهجوم ضد مصر وشعبها وقائدها، في محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيًا، ولكن العالم أصبح على وعي وإدراك بأن أردوغان هو الداعم والممول للإرهاب والإرهابيين.

وتوفى محمد مرسى العياط، يوم الإثنين الماضي، أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب "مرسي" الكلمة من القاضي وسمح له بالكلمة، وفي عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها. وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.
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