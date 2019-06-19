نابولي يوافق على شروط روما لضم مانولاس



وأكدت صحيفة ميسنجيرو الإيطالية بأن ​نابولي​ وافق على دفع الشرط الجزائي في عقد مانولاس​ مع ​نادي روما​ والبالغ 36 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مانولاس صاحب الـ28 عاما سينضم إلى نابولي بعد أن إتفق مع إدارة النادي على جميع البنود الشخصية.



وكشفت الصحيفة الإيطالية بأن روما يحاول الحصول على خدمات ​أمادو دياوارا​ نجم وسط نابولي لكن في صفقة منفصلة عن صفقة مانولاس بسبب رغبة روما في الحصول على الأموال من بيع مانولاس.

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن مسئولي نابولي وافقوا على شروط روما من أجل الفوز بخدمات المدافع اليوناني ​كوستاس مانولاس​ نجم روما في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.