جهود سعودية - لبنانية تسقط إمبراطور تهريب «الكبتاجون» في المنطقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الأربعاء، توقيف أحد أبرز المتورطين في عمليات تهريب حبوب «الكبتاجون» المخدرة إلى دول عربية عدّة، على رأسها المملكة العربية السعودية.





وأوردت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أن توقيف المطلوب اللبناني (31 عامًا)، جاء في إطار متابعة عمليات تهريب حبوب الكبتاجون من لبنان إلى دول الخليج العربي وتحديدًا المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة، فيما أشار البيان إلى أنه تم توقيف 4 أشخاص هم لبنانيان وسوريان يعملون في الشبكة ذاتها.



