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بعد واقعتين.. سقوط عنصر إجرامي لسرقته الموتوسيكلات في المعادي

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:46 م
بعد واقعتين.. سقوط عنصر إجرامي لسرقته الموتوسيكلات في المعادي
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سليم الهواري
 
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عنصر إجرامي لقيامه بسرقة الموتوسيكلات بمنطقه المعادي.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادي قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في 14 قضية آخرهم "سرقة متنوعة") بارتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب حادثي سرقة دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا عليها، واتهماه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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