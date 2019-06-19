ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار السلع التموينية على البطاقات (انفوجراف)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:43 م
أسعار السلع التموينية على البطاقات (انفوجراف)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تمام عمل منظومة الدعم، من خلال وصوله لمستحقيه وعدم التلاعب في أسعار السلع التموينية أو حصة المواطن من قِبل بقالي ومنافذ التموين. 

لذا أهاب علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتشديد على جميع محال البقالة التموينية أهمية تطبيق هذة الزيادة ومحذور على الجميع القيام بالتلاعب في الأسعار.

وتقدم "الفجـر" في إطار خدمة قرائها، أسعار السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات في حصة الدعم التمويني المقدم للفرد بقيمة 50 جنيها على البطاقة التموينية. 

وتأتي أسعار السلع التموينية كالآتي: 

– سكر زنة 1 كجم  بسعر 9.5 جنيها.
- زيت خليط 0.8 لتر  بسعر 14 جنيها. 
-زيت خليط 1 لتر بسعر 20 جنيها. 
- مكرونة زنة 400 جرام بسعر  4 جنيهات. 
- مكرونة زنة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.  
- أرز معبأ زنة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر