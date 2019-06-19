أسعار السلع التموينية على البطاقات (انفوجراف)





تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تمام عمل منظومة الدعم، من خلال وصوله لمستحقيه وعدم التلاعب في أسعار السلع التموينية أو حصة المواطن من قِبل بقالي ومنافذ التموين.





لذا أهاب علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتشديد على جميع محال البقالة التموينية أهمية تطبيق هذة الزيادة ومحذور على الجميع القيام بالتلاعب في الأسعار.





وتقدم "الفجـر" في إطار خدمة قرائها، أسعار السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات في حصة الدعم التمويني المقدم للفرد بقيمة 50 جنيها على البطاقة التموينية.





وتأتي أسعار السلع التموينية كالآتي:





– سكر زنة 1 كجم بسعر 9.5 جنيها.

- زيت خليط 0.8 لتر بسعر 14 جنيها.

-زيت خليط 1 لتر بسعر 20 جنيها.

- مكرونة زنة 400 جرام بسعر 4 جنيهات.

- مكرونة زنة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

- أرز معبأ زنة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.