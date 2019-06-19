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على خطى جوتزه.. هوميلز يعود إلى بروسيا دورتموند

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:42 م
على خطى جوتزه.. هوميلز يعود إلى بروسيا دورتموند
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشفت تقارير صحفية ألمانية عن توصل ​بوروسيا دورتموند​ لاتفاق مع ​بايرن ميونيخ​ لاسترجاع خدمات ماتس ​هاميلز​ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة كيكر الألمانية أنّ الناديين اتفقا على انتقال هاميلز إلى بروسيا دورتموند مقابل 38 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن الصفقة تجاوزت قيمة انتقال الدولي الألماني من دورتموند إلى الفريق البافاري مقابل 35 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن عقد هاميلز مع بروسيا دورتموند سيمتد لثلاث مواسم ليعود إلى بيته الذي قضى فيه 8 مواسم في وقت سابق.
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