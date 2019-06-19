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اعرف موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:40 م
اعرف موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019
كأس الأمم الأفريقية - صورة أرشيفية
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة في جمهورية مصر العربية عن موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة، لذا سنقدم لكم موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة، حيث ستقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في نسختها الـ32 في مصر، كما ستقام مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي يوم الجمعة الموافق 21/6/2019.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

وسيخوض منتخب مصر مباراة قوية وهامة، ضد غريمه الوزيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة بالمجموعة الأولى التي تضم أيضًا أوغندا والكونغو الديمقراطية.

ويشار إلى أن مباراة مصر وزيمبابوي ستقام، في تمام العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، كما تستمر المسابقة القارية حتى 19 يوليو المقبل، ويشارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتبث مباراة مصر وزيمبابوي على قناتي Max HD 1 وbeIN SPORTS

ورفع "كاف" قيمة الجوائز إلى 23.7 مليون دولار، بارتفاع قدره 1.8 مليون دولار عن البطولة السابقة، ويحصل المنتخب الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار، في حين سيحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، وهو ما يعني أن قيمة الجوائز المالية للمباراة النهائية للبطولة ستصل إلى سبعة ملايين دولار.

وسيحصل كل فريق من الفرق الأربعة التي تصل إلى الدور نصف النهائي على مليوني دولار، بدلا من مليون ونصف مليون دولار في البطولة السابقة.

ويحصل كل فريق يصل إلى دور الثمانية على مليون دولار، مقابل 700 ألف دولار لكل فريق يصل إلى دور الستة عشر. وحتى الفريق الذي يحتل المركز الأخير، ويودع البطولة من دور المجموعات سيحصل على 500 ألف دولار، مقابل 475 ألف دولار في البطولة السابقة.
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