خطوة تفصل خبراني القادسية عن الانتقال للأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن اقتراب محمد خبراني، مدافع فريق القادسية، من ارتداء قميص الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن مفاوض الأهلي المكلف من إدارة نادي “الراقي”، نجح في توصل إلى اتفاق مبدئي مع خبراني وإدارة القادسية، للانتقال إلى الفريق بدايةً من الموسم الجديد.





وأوضحت الصحيفة السعودية، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، تنتظر اعتماد إدارة نادي القادسية، للتفاوض على بقية التفاصيل الخاصة بصفقة خبراني، ومن ثم الإعلان الرسمي عنها.

وذكرت “الرياضية”، أن إدارة النادي الأهلي تستهدف التوقيع مع خبراني، بطلب من الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد لفريق “الراقي”، لتدعيم الخط الخلفي.





وكانت إدارة النادي الأهلي قدمت عرضاً بقيمة 8 ملايين ريال لنظيرتها في نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، للحصول على خدمات الخبراني، رفضته إدارة الأخير.



