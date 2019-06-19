المصرية للاتصالات وجونيبر نتوركس يتعاونان لتمكين الشركات من التحول الرقمي

وقعت الشركة المصرية للاتصالات –أو لمشغل اتصالات متكامل في مصر–مذكرة تفاهم مع شركة جونيبرنتوركس الرائدة في مجالا لحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاءالاصطناعي–لتعزيزا لتعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجي استراتيجي للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.





إضافة إلي ذلك فإن المصرية للاتصالات، أهم و أعرق مشغل اتصالات محلي وإقليمي، تقوم بتحديث البنية التحتية لشبكتها لضم أحدث التكنولوجيا المقدمة من شركة جونيبر نتوركس والتي تشمل منصات التوجيه الدولية الخاصة بالجيل الخامس من سلسلة MX وسلسلةQFX لمراكز البيانات والجيل الجديد من جدر الحماية من سلسلةSRX والتي ستوفر بنية تحتية مؤمنة ذات سعات عالية من الشبكة الرئيسية ومراكز البيانات والتي صممت خصيصا لاستيعاب حركة مرور الاتصال المحلي و التجاري لخدمات الصوت والانترنت الثابت والمحمول بما فيها خدمات الجيل الخامس عند إطلاقها.





وقد صرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلاً: "سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع جونيبر نتوركس وبحث فرص التعاون داخل سوق الأعمال لتكنولوجيا الشبكات المتطورة، حيث تسعى المصرية للاتصالات إلى ريادة الابتكار في مصر بما ينعكس على تقديم تجربة مميزة ومتطورة لعملائها من خدمات الاتصالات.





واضاف "مستمرون في العمل على تطوير شبكاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتطلعاتهم المستقبلية ومواكبة المتطلبات المتزايدة على خدمات البيانات. اختارت المصرية للاتصالات العمل مع جونيبر نتوركس نظرا لما تتمتع به الشركة من تقنيات متطورة ومبتكرة فضلاً عن عاملي الأمان والتطور اللذان تتميز بهما الشركة، إلى جانب تعظيم العائد على الاستثمار. ونتطلع عبر هذه الشراكة الرئيسية للمساعدة في تنفيذ استراتيجيتنا نحو التحول الرقمي في مصر."





وقال المهندس رامي رحيم ، الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر نتوركس إن ا لتحول الرقمي في مصر يسير بخطى سريعة للغاية، مما يمثل نموذجا رائعاً للأسواق الناشئة الأخرى لاتباعه. وتؤمن المصرية للاتصالات أن البنية التحتية لشبكتها هي أحد الأصول الاستراتيجية التي تساعد في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. وتمكين شركات الافراد من تنويع ونمو أعمالهم فضلاً عن ما تتمتع به مصر من قدرات وإمكانات بشرية متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنا على يقين أن هذا التعاون سيحقق نجاحًا كبيرًا، وفخورونكوننا شريكًا استراتيجيا للمصرية للاتصالات.











