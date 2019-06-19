ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترامب يرشح كردية عراقية لسفارة واشنطن في بلغاريا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:40 م
ترامب يرشح كردية عراقية لسفارة واشنطن في بلغاريا
السفيرة هيرو مصطفى
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراقية الكردية هيرو مصطفى، لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا.


وشغلت هيرو، المولودة بأربيل في 1973، عدة مناصب في السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة كان آخرها نائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بلشبونة العاصمة البرتغالية.


وتتحدث مصطفى تسع لغات بينها العربية، والروسية، والهندية، والفارسية، وتتحدر من مدينة مينوت بولاية نورث داكوتا، وفق ما أورد موقع قناة الحرة، اليوم الأربعاء.

Advertisements
المزيد عن: سفارة واشنطن في بلغاريا ترامب بلغاريا السفيرة هيرو مصطفى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر