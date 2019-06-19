ترامب يرشح كردية عراقية لسفارة واشنطن في بلغاريا
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:40 م
وكالات
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رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراقية الكردية هيرو مصطفى، لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا.
وشغلت هيرو، المولودة بأربيل في 1973، عدة
مناصب في السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة كان آخرها نائبة رئيس البعثة في السفارة
الأمريكية بلشبونة العاصمة البرتغالية.
وتتحدث مصطفى تسع لغات بينها العربية، والروسية، والهندية، والفارسية، وتتحدر من مدينة مينوت بولاية نورث داكوتا، وفق ما أورد موقع قناة الحرة، اليوم الأربعاء.
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