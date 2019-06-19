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تعرف على موعد صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين وحفل لجنة القيد الأخيرة

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:26 م
تعرف على موعد صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين وحفل لجنة القيد الأخيرة
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلن هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن صرف البدل الخاص بالصحف الحزبية والخاصة يوم الإثنين ٢٤ يونيو.


وقال في تصريحات صحفية، إنه مقررًا أن يتم تنظيم حفل حلف اليمين وتوزيع الكارنيهات للدفعة الأخيرة من لجنة القيد، يوم السبت ٢٢ يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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