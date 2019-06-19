برلماني يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة أردوغان

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طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أمام المحاكمة الجنائية الدولية، على جرائمه الإرهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية، ودعمه الإرهاب والتطرف فيها.



وأشار المسعود، إلى أن تصريحات أردوغان بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، مرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري



وأكد النائب البرلماني، أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن أردوغان هو الداعم والممول والمسلح للإرهاب والإرهابيين، في العديد من الدول العربية.