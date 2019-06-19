حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لجماهير العين (صورة)
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:41 م
محمد أيمن
Advertisements
Advertisements
وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه السابق نادي العين الإماراتي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
وكان جمهور الفريق الإماراتي قد دشن هاشتاج
#الشحات_منا_وفينا وذلك حزناً منهم على التفريط فيه بعد أن ربطتهم علاقة حب قوية مع
اللاعب المصري.
ورد الشحات على الوسم وكتب في تغريدة: "جمهور
الزعيم مش لاقي كلام أقولوا ليكم أنتوا ناس محترمة ربنا يديم المحبة بينا دايماً بإذن
الله شكراً لدعمكم ليا دايماً جمهور الزعيم العالمي".
وكان اللاعب قد حصل مع الفريق العيناوي على لقب
دوري الخليج العربي الإماراتي بالإضافة إلى وصوله معهم إلى نهائي كأس العالم للأندية
والحصول على المركز الثاني بعد الخسارة من ريال مدريد الاسباني.
Advertisements
المزيد عن: صفقات الاهلي حسين الشحات تويتر العين الاماراتي اخبار الاهلي
- الوحدة الإماراتي يهاجم حسين الشحات في بيان رسمي
- رسالة حسين الشحات إلى عموري
- كل ما قدمه حسين الشحات مع العين قبل لقاء السوبر الإماراتي (أرقام)
- الشحات يقود تشكيل العين أمام ريفربليت بمونديال الأندية
- رسالة جديدة تقرب حسين الشحات من الأهلي
- حسين الشحات: فضلت الأهلي على أوروبا وهذه رسالتي للخطيب
- عاجل.. تعرف على أول مباراة يلعبها حسين الشحات مع الأهلي "مفاجأة"
- عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى الاتحاد
- عاجل.. الأهلي يتحرك لضم موهبة الدوري المغربي
- رسالة حسين الشحات إلى العين الإماراتي (صورة)