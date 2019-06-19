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حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لجماهير العين (صورة)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:41 م
حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لجماهير العين (صورة)
حسين الشحات
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محمد أيمن
 
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وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه السابق نادي العين الإماراتي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

 

وكان جمهور الفريق الإماراتي قد دشن هاشتاج #الشحات_منا_وفينا وذلك حزناً منهم على التفريط فيه بعد أن ربطتهم علاقة حب قوية مع اللاعب المصري.

 

ورد الشحات على الوسم وكتب في تغريدة: "جمهور الزعيم مش لاقي كلام أقولوا ليكم أنتوا ناس محترمة ربنا يديم المحبة بينا دايماً بإذن الله شكراً لدعمكم ليا دايماً جمهور الزعيم العالمي".

 

وكان اللاعب قد حصل مع الفريق العيناوي على لقب دوري الخليج العربي الإماراتي بالإضافة إلى وصوله معهم إلى نهائي كأس العالم للأندية والحصول على المركز الثاني بعد الخسارة من ريال مدريد الاسباني.

حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لجماهير العين (صورة)
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