"النقل" ومرسيدس تبحثان التعاون في إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع ممثلى شركة مرسيدس لصناعة الاتوبيسات لبحث إمكانية التعاون فى مجال انشاء خطوط نقل سريع بالاتوبيسات (BRT ) في حارات منفصلة لتلك الخطوط والتي تتميز بسعة نقل كبيرة وحضر اللقاء ممثلين لوزارات الاسكان والتجارة والصناعة والانتاج الحربى وقيادات وزارة النقل.





فى بداية الاجتماع أكد الوزير أنه في إطار صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فان العمل يجرى على قدم وساق لاتخاذ كافة الاليات والاجراءات الخاصة بتنظيم كافة عناصر منظومة النقل البرى بمصر بالتزامن مع اعداد اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز الهام، مشيرا الى الاهتمام الكبير لوزارة النقل لتحديث اسطول الاتوبيسات سواء العامة او الاتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى واجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير اسطولها باحدث انواع الاتوبيسات الصديقة للبيئة وذلك لاحداث نقلة كبيرة بها تعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



