أمانة الطائف تدعو 578 مواطنًا ومواطنة لتحديث بيانات المنح
دعت أمانة الطائف
578 مواطنًا ومواطنات من الحاصلين على منح سامية (منهم 329 مواطنًا ومواطنة تبقى لهم
مساحات)؛ لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف، وذلك قبل
موعد إجراء قرعة التخصيص من يوم الأحد 27 شوال الجاري إلى الثلاثاء 29 من الشهر نفسه،
على مدى ثلاثة أيام، (من الساعة 9 صباح كل يوم).
وأهاب أمين الطائف المهندس محمد بن هميل
آل هميل جميع المواطنين والمواطنات المعلن أسماؤهم إلى استكمال بياناتهم على البوابة
الإلكترونية للأمانة، وطلب من الذين لم يسجلوا سجلاتهم المدنية، ولم يراجعوا الأمانة
من قبل، سرعة مراجعة الأمانة (إدارة الأراضي والممتلكات – المنح) قبل موعد القرعة،
مشيرًا إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل عبر بوابة الأمانة الإلكترونية.
وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية للمواطنين
والمواطنات في الموعد المحدد، وسيكون استقبالهم على مجموعات؛ حيث سيتم استقبال المجموعة
الأولى يوم الأحد 27 شوال الجاري (عدد 185 مواطنًا ومواطنة)، والمجموعة الثانية يوم
الإثنين 28 شوال (عدد 200 مواطن ومواطنة)، والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 29 شوال
(عدد 193 مواطنًا ومواطنة).
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