ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزناتي: 'الصحفيين' تختتم أسبوع الدمج الثقافي لأطفال جنوب سيناء اليوم

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:28 ص
الزناتي: 'الصحفيين' تختتم أسبوع الدمج الثقافي لأطفال جنوب سيناء اليوم
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
صرح حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط، إن مسرح النقابة يشهد اليوم، فعاليات الحفل الختامي لأسبوع الدمج الثقافي الخامس لأطفال الحدود القادمين من جنوب سيناء.



وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن لجنة النشاط تنظم هذه الفعالية، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض، ويُقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.


وأضاف أن الاحتفالية تتضمن فقرات فنية للأطفال المشاركين والقادمين من جنوب مع أطفال القاهرة، ويشارك فيه ١٥٠ طفلًا وفنانات وقياديًا من وزارة الثقافة وتأتي في إطار الدور الاجتماعي والتنموي، الذي تقوم به نقابة الصحفيين لأطفال مصر.


وقالت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع نقابة الصحفيين، التي ساهمت بشكل فعال في مشروع الدمج لأطفال الحدود، باستضافة الوفود القادمة أكثر من مرة، وبما لها من تأثير في نفوس الأطفال.


وأضافت أنه سيتم إقامة معرض على هامش الاحتفالية اليوم في بهو نقابة الصحفيين لمنتجات الورش الفنية للأطفال، وورش الحرف البيئية واليدوية.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الثقافة نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين حسين الزناتي الفجر أسبوع الدمج الثقافي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر