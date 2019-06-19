الأمم المتحدة: وصول التعداد السكاني في مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050

توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن يصل التعداد السكاني في مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.





وقال التقرير، إن مصر من بين أعلى تسع دول من حيث النمو السكاني من الآن وحتى منتصف القرن الحادي والعشرين.





وتوقع التقرير أيضاً أن يرتفع تعداد السكان في مصر إلى نحو 121 مليون نسمة بحلول عام 2030، وإلى نحو 225 مليون نسمة بنهاية القرن الحالي.





وأشار تقرير التوقعات السكانية العالمية، إلى أن تعداد سكان العالم سيرتفع إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050.





ومن المنتظر أن تشهد الهند أعلى نمو في عدد السكان عالميا، كما ستشهد كل من نيجيريا وباكستان والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا، وإندونيسيا نمواً سكانياً مرتفعاً، وفقاً للتقرير.





وأوضح تقرير الأمم المتحدة، أنه بنهاية القرن الحالي قد يصل تعداد سكان كوكب الأرض إلى نحو 11 مليار نسمة.