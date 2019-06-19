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ديسابر: انتظروا أوغندا في أمم إفريقيا والدليل أبوظبي وكوت ديفوار والسنغال

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:10 ص
ديسابر: انتظروا أوغندا في أمم إفريقيا والدليل أبوظبي وكوت ديفوار والسنغال
أوغندا
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علي نبوي ومحمد جمال
 
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أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا أن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في أولى مباريات الفريقين ببطولة أمم إفريقيا يوم السبت المقبل مشددًا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة.

 

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة فريقي استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبوظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا وأنه واجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى ٤٠ مئوية وقدم مواجهة مميزة وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.

 

وأشار إلى أن الفريق الكونغولي قوي للغاية ويمتلك العديد من العناصر المميزة مشيرًا إلى أن فرصة فريقه في التأهل صعبة للغاية في ظل اللعب بمجموعة صعبة ولكنه سيعمل جاهدا على عبور دور المجموعات ومواصلة المشوار للنهاية، لأن هدف الرئيسي هو التأهل للدور الثاني، والفرص قائمة ولكنها صعبة كثيرة.

 

وتابع ديسابر: "الخروج من دور المجموعات سيكون خيبة أمل ونحن واجهنا منتخبات قوية في التصفيات وخاصة السنغال وسنثبت للجميع أننا نمتلك مجموعة مميزة من النجوم".

 

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