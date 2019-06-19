مدرب زيمبابوي: لا نخشى المرشح للقب ونلعب للفوز على منتخب الـ7 ألقاب

قال صنداي تشيزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي أن فريقه سيلعب من أجل الفوز في مباراته أمام منتخب مصر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم الجمعة المقبل.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية، وسنعمل على ذلك طوال اللقاء.. منتخب مصر سيكون قوي على أرضه ووسط جماهيره وهو المرشح الأول للتتويج باللقب"

وتابع صنداي: "لن نتأثر بغياب الحارس الأساسي عن المنتخب وسنعمل على تعويضه بمن يستحق المشاركة بدلا منه.. سنواجه منتخب مصر الصعب للغاية، والحاصل على البطولة لـ7 ألقاب ونمتلك إمكانيات الكافية من أجل المشاركة في البطولة والظهور بشكل جيد وسنعمل على تحقيق نتائج إيجابية وسنلعب كل مباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز".