ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب زيمبابوي: لا نخشى المرشح للقب ونلعب للفوز على منتخب الـ7 ألقاب

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:05 ص
مدرب زيمبابوي: لا نخشى المرشح للقب ونلعب للفوز على منتخب الـ7 ألقاب
مدرب زيمبابوي
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد جمال
 
Advertisements

قال صنداي تشيزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي أن فريقه سيلعب من أجل الفوز في مباراته أمام منتخب مصر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم الجمعة المقبل.

 

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية، وسنعمل على ذلك طوال اللقاء.. منتخب مصر سيكون قوي على أرضه ووسط جماهيره وهو المرشح الأول للتتويج باللقب"

 

وتابع صنداي: "لن نتأثر بغياب الحارس الأساسي عن المنتخب وسنعمل على تعويضه بمن يستحق المشاركة بدلا منه.. سنواجه منتخب مصر الصعب للغاية، والحاصل على البطولة لـ7 ألقاب ونمتلك إمكانيات الكافية من أجل المشاركة في البطولة والظهور بشكل جيد وسنعمل على تحقيق نتائج إيجابية وسنلعب كل مباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز".

 

 

Advertisements
المزيد عن: مصر وزيمبابوي مدرب زيمبابوي كاس الامم الافريقية 2019 كاس الامم الافريقية اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر