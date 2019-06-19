إحباط محاولة تهريب أكثر من ٢٠ طن ألعاب نارية بميناء الدخيلة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:06 ص
هبة عبد الحفيظ
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أحبطت الأجهزة الأمنية بميناء الدخيلة محاولة تهريب أكبر شحنة ألعاب نارية - نحو 20 طن - داخل إحدى الحاويات.
فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بميناء الدخيلة بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية وإخفاء ضمن مشمولها ممنوعات محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة للبلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (1375 طرد شماريخ وألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت نحو 20 طن) تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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