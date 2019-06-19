سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019

استقر سعر صرف الريال السعودى قابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر اليوم، ويشهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار مقابل الجنيه خلال تعاملات الفترة القلية الماضية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الريال السعودى في البنوك اليوم





سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع