ميكروفون وشنطة سفر يحصدان المركز الأول في مشاريع تخرج إذاعة وتليفزيون جامعة حلوان

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان برئاسة الأستاذة الدكتورة نائلة عمارة حفل مناقشة مشروعات تخرج شعبة الإذاعة والتليفزيون للعام الجامعي 2018/2019.





وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ مؤسس مبادرة ميديا توبيا، الإعلامي الدكتور محمد عبده بدوي مذيع قطاع الأخبار بالتليفزيون، الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج المواجهة على شاشة القاهرة والناس.





أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن خريج شعبة الإذاعة والتليفزيون يجب أن يتحلى بقدر كبير من المهنية والشفافية والتمسك بمواثيق المهنة حيث يحمل العاملين بالإعلام على عاتقهم مهمة بناء الرأي العام إلي جانب بناء جيل واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق الرفيعة، كما يسعى لنشر المعرفة والثقافة بين الشعوب، مضيفًا أن للإعلام دور فعال ومهم في التعبير عن مشكلات واحتياجات المجتمع والفرد، وهو مايسعى قسم الإعلام بالجامعة لتحقيقه بخريجيها ومحاولة ربطهم بشكل مباشر بسوق العمل وإكسابهم الخبرة من خلال الاحتكاك بالقامات الإعلامية.





وفاز بالمركز الأول مشروع ميكروفون، وبالمركز الأول مكرر مشروع شنطة سفر، وبالمركز الثاني فيلم حكاية أرض.





كما حصل على جائزة أفضل تصوير فيلم ميكرفون، وجائزة أفضل إخراج شنطة سفر، وجائزة أفضل فكرة فيلم فالصو، أفضل سيناريو فيلم حكاية أرض، أفضل مونتاج ديانا ميري.





هذا وقد قدم طلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون خمس أفلام وهي فيلم " فالصو" الذي يتناول خطورة الشائعات على المجتمع ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تناقل الأخبار الزائفة، فيلم "شنطة سفر" الذي يكشف زيف الإدعاءات المرتبطة بالهجرة ويوضح معنى السيادة على الأرض، فيلم "حكاية أرض" الذى يستعرض عراقة وجمال واحة سيوة عبر التاريخ وما مرت بها من ثقافات مختلفة أبرزها الثقافة الأمازيغية، فيلم "ميكروفون" الذي يرسخ من خلال سياق درامي مفهوم الإعتماد على الذات وكيفية تحقيق الهدف، فيلم "ديانة ميري" الذى يناقش تاريخ أرض النوبة العريق.





وفي ختام الحفل الذي قدمته الدكتورة انجي لطفي كرمت الأستاذة الدكتورة نائلة عماره رئيس قسم الإعلام أعضاء لجنة التحكيم تقديرا لهم ولمجهوداتهم في تحكيم مشروعات تخرج الطلاب.



