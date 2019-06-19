التموين: تطوير ودمج شركتي "قها" و"ادفينا" لتعزيز قيمة المنتجات الوطنية





اجتمع علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية وذلك لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة ومنها شركتي قها وادفينا.





وحضر الاجتماع، أحمد حسانين رئيس مجلس الإدارة، وكل من نائبي رئيس الشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء شركتي قها وادفينا، ومعاوني الوزير، ومُمثل وزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك أعضاء المكتب الاستشاري القائم بإعداد دراسة الدمج والتطوير.





وأكد المصيلحي، على أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها وادفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وادفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، وتعاظم دور الشركتين فى ظل تنامي السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين، ويهدف تطوير شركتي قها وادفينا إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلي والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.





وشدد المصيلحى على أهمية دور وزارة قطاع الأعمال العام واشتراكها مع وزارة التموين فى إعداد مثل هذه الخطط الاستراتيجية لدمج وتطوير الشركات التابعة ومنها شركتي قها وادفينا وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة لدى الوزارتين.

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