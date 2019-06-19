طقس اليوم ودرجات الحرارة.. والقاهرة تسجل ارتفاعا جديدا
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 08:22 ص
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يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 39
شبين الكوم 23 38
طنطا 23 37
دمنهور 23 35
الإسكندرية 23 32
بلطيم 23 32
مطروح 21 31
السلوم 20 32
سيوة 24 41
بورسعيد 24 30
دمياط 24 29
الزقازيق 23 38
الإسماعيلية 24 38
السويس 25 38
العريش 21 33
رفح 21 33
رأس سدر 26 39
نخل 19 38
نويبع 26 34
طابا 24 36
كاترين 17 32
الطور 26 40
شرم الشيخ 26 38
الغردقة 27 39
مرسى علم 26 38
الفيوم 24 40
بنى سويف 24 40
المنيا 25 41
أسيوط 25 42
سوهاج 26 42
قنا 26 42
الأقصر 27 42
أسوان 28 43
أبوسمبل 28 41
الوادي الجديد 24 43
شلاتين 25 36
أبو رماد 25 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 27 34
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 43
المدينة 27 42
الرياض 30 44
المنامة 33 40
أبوظبي 30 41
الدوحة 35 44
الكويت 31 45
دمشق 15 32
بيروت 24 28
عمان 16 30
القدس 18 29
غزة 20 29
بغداد 26 41
مسقط 32 38
صنعاء 16 30
الخرطوم 29 42
طرابلس 21 28
تونس 17 31
الجزائر 19 25
الرباط 13 24
نواكشوط 25 34
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