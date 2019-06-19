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محسن عادل: يتم إنشاء أكبر منطقة للغزل والنسيج فى الشرق الأوسط بالمنيا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:53 ص
محسن عادل: يتم إنشاء أكبر منطقة للغزل والنسيج فى الشرق الأوسط بالمنيا
محسن عادل - رئيس هيئة الاستثمار
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نعيم يوسف
 
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قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري ركزت على الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، والتحسن الكبير في السياسة النقدية، والتحولات في البنية التحتية والتشريعة، والتوسع في حجم الفرص الاستثمارية.

وأضاف عادل، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه يتم حاليا إنشاء منطقة حرة استثمارية كبيرة في نويبع ستكون الأولى من نوعها في سيناء، وعدة مصانع ضخمة في وسط سيناء للاستفادة بمناجم الرخام والجبس ومواد البناء.

واوضح رئيس هيئة الاستثمار، أن هناك توسع ضخم في الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس، ويتم إنشاء أكبر منطقة حرة في كفر الشيخ بمنطقة مطوبس، ومنطقة صناعية في جمصة، وعدد ضخم من المشروعات في الدلتا، ويتم إحياء الاستثمار في الصعيد، على سبيل المثال في الفيوم، وإنشاء أكبر منطقة للغزل والنسيج فى الشرق الأوسط بالمنيا.
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