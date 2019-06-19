ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى بدرة: زيارة السيسي لبيلاروسيا سيكون لها نتائج خلال عامين

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:43 ص
مصطفى بدرة: زيارة السيسي لبيلاروسيا سيكون لها نتائج خلال عامين
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بيلاروسيا مهمة جدا، ولم تنقطع الاتصالات خلال العامين الماضيين.

وأضاف "بدرة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القتاة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، بيلاروسيا أشادت ببرنامج الإصلاح المصري، وأشادوا بتجربة مكافحة الإرهاب.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أنه تم تأسيس 7 شركات شراكة استراتيجية معها خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ترسخ لتقوية العلاقات، موضحا أنهم لديهم صناعة عربات القطارات، موضحا أن هذه الزيارة سيكون لها نتائج كبيرة خلال عامين.
Advertisements
المزيد عن: مصر بيلا روسيا السيسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر