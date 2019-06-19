مصطفى بدرة: زيارة السيسي لبيلاروسيا سيكون لها نتائج خلال عامين
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:43 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بيلاروسيا مهمة جدا، ولم تنقطع الاتصالات خلال العامين الماضيين.
وأضاف "بدرة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القتاة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، بيلاروسيا أشادت ببرنامج الإصلاح المصري، وأشادوا بتجربة مكافحة الإرهاب.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أنه تم تأسيس 7 شركات شراكة استراتيجية معها خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ترسخ لتقوية العلاقات، موضحا أنهم لديهم صناعة عربات القطارات، موضحا أن هذه الزيارة سيكون لها نتائج كبيرة خلال عامين.
وأضاف "بدرة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القتاة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، بيلاروسيا أشادت ببرنامج الإصلاح المصري، وأشادوا بتجربة مكافحة الإرهاب.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أنه تم تأسيس 7 شركات شراكة استراتيجية معها خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ترسخ لتقوية العلاقات، موضحا أنهم لديهم صناعة عربات القطارات، موضحا أن هذه الزيارة سيكون لها نتائج كبيرة خلال عامين.
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