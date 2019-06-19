ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية أكبر من الرد على مسرحية أردوغان الهزلية

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:15 ص
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية أكبر من الرد على مسرحية أردوغان الهزلية
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
استنكر الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، ومجلس النقابة، ما وصغوه بـ"التصريحات الاستفزازية" التي صدرت عن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط أثناء محاكمته بتهمة التخابر.



وقال "سعدة"، في بيان له، إن الدولة المصرية أكبر من الرد على هذه المهاترات، كما أنه ليس بجديد على الرئيس التركي هذه المسرحيات الهزلية، التي أصبحت مفضوحة أمام العالم كله، مؤكدًا أنه معلوم للجميع أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان.
Advertisements
المزيد عن: نقيب الإعلاميين محمد مرسي العياط طارق سعدة الفجر أردوغان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر