نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية أكبر من الرد على مسرحية أردوغان الهزلية
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:15 ص
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
استنكر الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، ومجلس النقابة، ما وصغوه بـ"التصريحات الاستفزازية" التي صدرت عن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط أثناء محاكمته بتهمة التخابر.
وقال "سعدة"، في بيان له، إن الدولة المصرية أكبر من الرد على هذه المهاترات، كما أنه ليس بجديد على الرئيس التركي هذه المسرحيات الهزلية، التي أصبحت مفضوحة أمام العالم كله، مؤكدًا أنه معلوم للجميع أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان.
وقال "سعدة"، في بيان له، إن الدولة المصرية أكبر من الرد على هذه المهاترات، كما أنه ليس بجديد على الرئيس التركي هذه المسرحيات الهزلية، التي أصبحت مفضوحة أمام العالم كله، مؤكدًا أنه معلوم للجميع أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان.
Advertisements
المزيد عن: نقيب الإعلاميين محمد مرسي العياط طارق سعدة الفجر أردوغان
- بعد عام من إصدار قانونها.. تأسيسية "الإعلاميين" محلك سر (تقرير)
- اللواء الدكتور علاء عبد المجيد يكتب : التأثر الكاذب
- أيمن عدلي رئيسًا للجنة التدريب بنقابة الإعلاميين
- حزب الأحرار الدستوريين يستنكر تصريحات أردوغان حول وفاة محمد مرسي
- أمين "شباب الحرية": اتهامات أردوغان للدولة المصرية بالتقصير في علاج مرسي تدخل سافر
- رئيس "إفريقية النواب" عن تصريحات أردوغان: "هزلية غرضها الشو الإعلامي"
- "الحرية المصري" عن تصريحات أردوغان: ما يحدث من تركيا ليس بجديد على دولة راعية للإرهاب