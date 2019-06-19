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طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي يؤدون اليوم امتحان النحو

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:04 ص
طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي يؤدون اليوم امتحان النحو
امتحانات - صورة أرشيفية
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يؤدى اليوم الأربعاء، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة النحو، وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة وتستمر حتى الحادية عشر.
 
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.

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