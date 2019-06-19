ترتيب مجموعة البرازيل بعد التعادل مع فنزويلا في كوبا أمريكا

انتهت مباراة منتخب البرازيل مع منتخب فنزويلا، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.





وأصبحت المجموعة الأولى أكثر تنافسا، ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب تلك المجموعة بعد إنتهاء الجولة الثانية.





1- البرازيل 4 نقاط.

2- بيرو 4 نقاط.

3- فنزويلا نقطتين.

4- بوليفيا 0 نقاط.





وسوف يلتقي منتخب بيرو صاحب المركز الثاني، مع منتخب البرازيل متصدر المجموعة في الجولة المقبلة، من أجل تحديد الفريق الذي سينهي تلك المجموعة متصدرا لها.