"الحرية المصري" عن تصريحات أردوغان: ما يحدث من تركيا ليس بجديد على دولة راعية للإرهاب

استنكر حزب الحرية المصري، ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من اتهامات بعد وفاة محمد مرسي، ومطالبته بتحقيقات في عملية وفاته والتي تمت أمام الجميع بشكل علني أثناء التحقيق معه في جريمة الخيانة العظمى للبلاد.





وأدان الحزب، في بيان له، محاولات التدخل في الشأن المصري، خاصة وأنها وفاة طبيعية، والعناية الإلهية أرادت أن تكشف عن المتربصين بمصر وأمنها، وكذلك تربص الأمم المتحدة للبلاد وتعاونها مع الإرهابيين.





كما أكد أحمد مهني، أمين عام الحزب، أن ما يحدث من تركيا ليس بجديد على دولة راعية للإرهاب والإرهابيين ورئيسها أردوغان ينتمي لذات الجماعة الإرهابية التي ينتمي لها مرسي، لافتا: "نحن لا نشمت في موت احد ولكن ما يتم من مزايدات على البلاد هي جريمة في حد ذاتها يقودها التنظيم الدولي".





وتعجب مهني، من موقف الأمم المتحده التي تطالب بالتحقيق في وفاة أحد قيادات أكبر جماعه إرهابية في العالم والذي توفي وهو داخل قاعة المحكمة وأمام أعين من معه أي وهو يحاكم محاكمة عادلة على تهمة الخيانة في حق البلد، مطالبًا الأمم المتحدة بتفسير الأمر والتوقف فورًا عن التدخل في شؤون مصر، التي وضح أنها تحارب الإرهاب وحدها.