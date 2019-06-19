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خبير يكشف أهمية العلاقات مع بيلاروسيا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 04:13 ص
خبير يكشف أهمية العلاقات مع بيلاروسيا
الدكتور محمد فراج
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد فراج، خبير في الشأن الروسي، إن هناك أهمية كبيرة للعلاقات مع بيلاروسيا، ودول الاتحاد الروسي السابق،والتي لا تبدو كأنها كبيرة، ولكنها لديها تقدم علمي كبير.

وأضاف "فراج" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القتاة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن هذه الدول لا تفرض شروط، وأسعار السلع والمنتجات الخاصة بهم معقولة، ولديهم تقليد ثابت وهي فكرة توطين التكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا الحربية.

وأوضح الخبير في الشأن الروسي، أن شروط الدفع لديهم تعتبر معقولة، ودولة بيلاروسيا، لديهم خبرة عسكرية وتقدم تكنولوجي.
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