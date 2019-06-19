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داليا مصطفى لزوجها "شريف سلامة": الحمد لله انك في حياتي.. وتوجه كلمة لمحبيها (فيديو)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:48 ص
داليا مصطفى لزوجها شريف سلامة: الحمد لله انك في حياتي.. وتوجه كلمة لمحبيها (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: ياسمين عليوة - عبد الحافظ حمدي
 
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وجهت الفنانة داليا مصطفى، رسالة لزوجها الفنان شريف سلامة قائلة له: "الحمد لله انك في حياتي يارب دايما جنبي"، كما حرصت على توجيه رسالة خاصة لأبنائها تمنت خلالها لهم حياة سعيدة ومميزة.

ووجهت داليا مصطفى خلال ندتها في"الفجر الفني" رسالة لجمهورها أكدت لهم خلالها أنها تتمني تقديم الأفضل دائمًا وأن تنال أعمالها على إعجابهم.

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