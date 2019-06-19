عاجل.. انقلاب سيارة محملة بالأرز فوق مزلقان "أبوحمص" وتوقف حركة القطارات (صور)

Advertisements

انقلبت قبل قليل، سيارة نقل محملة بأطنان من الأرز فوق مزلقان سكك حديد أبوحمص بمحافظة البحيرة.



وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات، كما تمزقت عدد من الأسلاك الكهربائية ما أدي إلي انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وانتقل علي الفور رجال الحماية المدنبة وجاري التعامل لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية