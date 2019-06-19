ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. انقلاب سيارة محملة بالأرز فوق مزلقان "أبوحمص" وتوقف حركة القطارات (صور)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:25 ص
عاجل.. انقلاب سيارة محملة بالأرز فوق مزلقان أبوحمص وتوقف حركة القطارات (صور)
انقلاب سيارة محملة بالأرز
Advertisements
طباعة
إسلام أمين
 
Advertisements
انقلبت قبل قليل، سيارة نقل محملة بأطنان من الأرز فوق مزلقان سكك حديد أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات، كما تمزقت عدد من الأسلاك الكهربائية ما أدي إلي انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وانتقل علي الفور رجال الحماية المدنبة وجاري التعامل لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
2:30
0
فنزويلا
بوليفيا
1
x
23:30
3
بيرو