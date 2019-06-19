بشري سارة لبرشلونة في صفقة القرن

ألمح تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل إلى عودة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد موسمين فقط عل رحيله.





وقال تيتي في تصريحات نقلتها صحيفة جلوبي سبورت البرازيلية: "لو كنت مكان نيمار، لانتقلت إلى فريق أشعر فيه بالسعادة سواء كشخص أو كعائلة لأن هذا سيساعده لكي يصبح أفضل كلاعب".





وأكدت الصحيفة البرازيلية صحة الأنباء التي نشرتها مؤخرا باقتراب عودة نيمار إلى برشلونة، حيث نقلت تصريح تيتي الذي ألمح بإمكانية إتمام الصفقة في يوليو المقبل.





يذكر أن نيمار رحل إلى باريس سان جيرمان في 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت حينها 222 مليون يورو.