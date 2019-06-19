بشري سارة لبرشلونة في صفقة القرن
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:57 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
Advertisements
ألمح تيتي المدير
الفني لمنتخب البرازيل إلى عودة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى
برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد موسمين فقط عل رحيله.
وقال تيتي في تصريحات نقلتها صحيفة جلوبي سبورت البرازيلية: "لو كنت مكان نيمار، لانتقلت إلى فريق أشعر فيه بالسعادة سواء كشخص أو كعائلة لأن هذا سيساعده لكي يصبح أفضل كلاعب".
وأكدت الصحيفة
البرازيلية صحة الأنباء التي نشرتها مؤخرا باقتراب عودة نيمار إلى برشلونة، حيث
نقلت تصريح تيتي الذي ألمح بإمكانية إتمام الصفقة في يوليو المقبل.
يذكر أن نيمار رحل
إلى باريس سان جيرمان في 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في
عقده والتي بلغت حينها 222 مليون يورو.
Advertisements
المزيد عن: نيمار كورة رياضة برشلونة أخبار الرياضة
- رونالدينيو: فضلت ميسي على رونالدو لهذا السبب
- نيمار: لم أندم على الرحيل عن برشلونة
- ميسي يرد على عودة نيمار إلى برشلونة بتصريح ناري
- ناصر الخليفي يحسم مصير نيمار من العودة لبرشلونة
- صديقة نيمار الجديدة.. مشجعة لبرشلونة وتعشق التزلج
- هل يعود نيمار إلى برشلونة؟ سواريز يرد
- سببان يمنعان عودة نيمار إلى برشلونة
- نيمار يرد على رغبة ميسي في عودته إلى برشلونة
- عاجل.. نيمار إلى برشلونة مقابل 100 مليون يورو و3 لاعبين
- "بي إن سبورت" تكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع نيمار