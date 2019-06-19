داليا مصطفى تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.. وتسرد مواقف كوميدية مع أبنائها

نفت الفنانة داليا مصطفي، ما تردد مؤخرًا حول خضوعها لعمليات تجميل، مشيرة لعدم حبها لهذا النوع من العمليات لأنها تنجح أحيانًا وتفشل أحيانًا كثيرة.





وأضافت مصطفى، على نحو آخر خلال ندوة "الفجر الفني" أن زوجها الفنان شريف سلامة، هو من يقوم بتدليع أبنائهما بينما هي من تقوم بالتعامل معاهم بحزم.





وسردت بعض المواقف الكوميدية التي تحدث لها خاصة عند تقليدهم لعدد من الفنانين عندما تستاء منهم وخاصة جملة "فرفشي" من نجلها سليم، مشيرة إلى أنها لا تشعر أن أبنائها لديهم موهبة التمثيل ولكن يحبون تقليد عدد من المشاهد.





يذكر أن داليا مصطفى، تألقت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "قمر هادي" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم هاني سلامة، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين؛ هادي الجيار، وعدد كبير من الفنانين وتأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.











