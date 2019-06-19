التشكيل الأساسي للبرازيل في مواجهة فنزويلا بكوبا أمريكا
أعلن تيتي المدير الفني لمننخب البرازيل، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب فنزويلا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : أليسون.
خط الدفاع : دانيل الفيس - ماركينيوس - تياجو سيلفا - فيلبي لويس.
خط الوسط : كاسيميرو - ارثور - كوتينهو - ريتشارلسون - ديفيد نيريس.
خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو.
ونجح المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز على منتخب بوليفيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء أحرز كوتينهو هدفين منهم، وسجل إيفرتون الهدف الثالث للسيليساو.
بينما تعادل منتخب فنزويلا مع منتخب بيرو بنتيجة سلبية، في مباراة شهدت إثارة كبيرة من حيث إضاعة الفرص، حيث أهدر لاعبو الفريقين الكثير من الفرص خلال أحداث اللقاء في الشوط الثاني.
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