عاجل.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة نارية

أكد الصحفي الاسباني بيدرو فولانا، أن نادي أتلتيكو مدريد استطاع أن يحسم صفقة جديدة ومن المنتظر أن يعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الصحفي الاسباني، أن صفقة جواو فيليكس لاعب بنفيكا البرتغالي تمت بالفعل إلى إتليتكو مدريد وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين.





وأوضح أنه كان من المفترض أن تعلن تلك الصفقة رسـمياً اليوم لكن تأخرت بسبب قيمة تحويل مبلغ الصفقة، وساعات قليلة وسوف تعلن صفقة انضمام فيليكس إلى أتلتيكو مدريد.





وكانت صحية "ماركا" الاسبانية، أمس الثلاثاء، قد ذكرت أتلتيكو مدريد سوف يتعاقد مع جواو فيليكس بمقابل 120 مليون يورو أي ما يوازي (135 مليون دورلا).





وظهر فيليكس "19 عاماً" بمستوى مميز مع بنفيكا حيثُ يلعب في مركز الجناح الأيمن ويجيد أيضاً اللعب كمهاجم ثاني فيما شارك في 43 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 20 هدفاً وصنع 11 هدفاً.





وكان فيليكس قد بدأ مشواره الكروي في دراجون البرتغالي ثم بورتو تحت 15 عاماً في 2012 وبعدها انتقل لبنفيكا تحت 17 عاماً وتدرج حتى صعد للفريق الأول وعقده يمتد حتى 2023.