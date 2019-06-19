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محكمة أمريكية تقضي بسجن رجل كندي 26 عاما لدعمه هجوما إرهابيا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:25 ص
محكمة أمريكية تقضي بسجن رجل كندي 26 عاما لدعمه هجوما إرهابيا
محكمة أمريكية
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قضت محكمة فيدرالية أمريكية، الثلاثاء، بسجن شخص يحمل الجنسية الكندية لمدة 26 عاماً لدعمه مجموعة من المسلحين قاموا بهجوم انتحارى عام 2009 تسببب فى مقتل 5 جنود أمريكيين بالعراق.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم، أن الحكم جاء بعد اعتراض أسر الجنود الضحايا الذين طالبوا فى محكمة بروكلين الأمريكية، بأن يقضى المدان "فاروق خليل محمد عيسى" بقية حياته فى السجن بسبب دعمه لهذا الهجوم الذى وقع خارج بوابة القاعدة الأمريكية فى الموصل بالعراق عام 2009.

وكان فاروق خليل محمد عيسى، قد أقر العام الماضى بالذنب فى أحد بنود الاتهام بالتآمر لقتل أمريكيين.

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