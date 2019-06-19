وزير الخارجية التونسي يطلع على أنشطة الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

استقبل وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الثلاثاء، بمقر الوزارة كلا من الرئيس الشرفى للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كمال الجندوبى ومديرة مكتبها بتونس ليليا الرباعى.





واطلع الوزير -خلال اللقاء- على أنشطة المنظمة وبرامج عملها خلال الفترة القادمة واستعداداتها للاحتفال بالذكرى العشرين لإنشائها ولعقد مجلسها التنفيذى، وتلقى الوزير، فى هذا الإطار، دعوة لافتتاح أعمال "المؤتمر الوطنى لاختتام مشروع الحوار الثلاثى المجتمع المدنى - تونس - الاتحاد الأوروبى" الذى سينعقد يوم الجمعة القادم فى تونس.





ونوه الوزير بحيوية المجتمع المدنى فى تونس وبدوره الهام فى دعم مسار حقوق الإنسان، مثمنًا حرص المنظمة على دعم العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبى وفى صياغة رؤيته الخاصة لمستقبل الشراكة مع الجانب الأوروبى خلال الفترة القادمة وفق مقاربته الحقوقية الخاصة، لافتًا إلى أن تونس دعت إلى التفكير فى وضع مقاربة جديدة لتطوير العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين بعد عام 2020.





كما أكد وزير الخارجية حرص تونس على المضى فى مسار تكريس الديمقراطية وتعزيز منظومة حقوق الانسان التى اقرها الدستور التونسى، مذكرًا بالإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة فى هذا المجال ومنها قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة.