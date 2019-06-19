تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة عرض مسرحية "الملك لير" ليحيى الفخراني ضمن "موسم جدة"

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك" و"تويتر"، " قريبًا.. كوكبة من نجوم الفن المصري تُقدم لكم المسرحية (الملك لير) في أحداث درامية تدور حول حق الميراث من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، في الفترة من 16- 18 يوليو".



"الملك لير" يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي و رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ايمن الشيوي، محمد فهيم و حمادة شوشة.















