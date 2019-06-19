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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة عرض مسرحية "الملك لير" ليحيى الفخراني ضمن "موسم جدة"

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:19 ص
تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة عرض مسرحية الملك لير ليحيى الفخراني ضمن موسم جدة
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن مفاجأة عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني ضمن فعاليات "موسم جدة".

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك" و"تويتر"، " قريبًا.. كوكبة من نجوم الفن المصري تُقدم لكم المسرحية (الملك لير) في أحداث درامية تدور حول حق الميراث من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، في الفترة من 16- 18 يوليو". 

"الملك لير" يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي و رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ايمن الشيوي، محمد فهيم و حمادة شوشة.




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