"الشباب والرياضة" تطلق أول مسابقة لاختيار أغنية حماسية للمنتخبات القومية

Advertisements

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مسابقة كبرى، لاختيار أغنية حماسية يتم ترديدها تشجيعا للمنتخبات المصرية المشاركة في المحافل الرياضية القارية والدولية، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي أكد أن مصر لابد وأن يكون لها أغنية للجماهير ترددها في كل المناسبات الرياضية، تشجيعًا للاعبين وارتباطا من الجماهير للعلم والكيان المصري.



ويأتي إطلاق هذه المسابقة في إطار استعدادات مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو إلي 19 يوليو، وكذلك مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.



وتشترط المسابقة أن يلتزم المتقدم بالآداب العامة وعدم الخلط سواء بالنواحي السياسية أو الدينية، على أن تتسم الأغاني بالروح الوطنية والتشجيع المثالي، بالإضافة إلى الالتزام في المتقدمين للمسابقة بمدة محددة للأغنية لا تقل عن دقيقة واحدة ولا تزيد عن ثلاثة دقائق، وأن تكون الأغنية باللغة العربية أو الإنجليزية أو بالأثنين معا.



ويأتي من ضمن شروط المسابقة أن يكون فريق العمل من شخص واحد أو أكثر من الجنسين دون التقيد بسن محدد، كما يجب أن تشتمل الأغنية على كلمات ولحن وتُسجل بتقنية عالية وتُحفظ على CD، ويتم تسليمه للإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة في موعد أقصاه 27 يونيو الجاري، مع حضور جميع المشاركين في حفل الختام لإعلان النتائج وتسليم الجوائز



يذكر أنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم تشمل عددا من الموسيقيين المشهورين وكبار اللاعبين والمدربين، وكذلك عددًا من المطربين وصحفيين وإعلاميين من الوسط الرياضي.