مستقبل وطن عن تصريحات أردوغان: تدخلات سافرة بالشأن المصري وخروج عن اللياقة الدبلوماسية

أدان حزب مستقبل وطن، تصريحات رجب طيب أردوغان عن مصر، حيث تضمنت تدخلات سافرة في الشأن الداخلي المصري، وخروج عن اللياقة السياسية، وكل الأعراف الدبلوماسية المعهودة.





ودعا الحزب، أن يولي الرئيس التركي جهوده إلى ما يحقق مصالح أنقرة في علاقاتها الدولية المتذبذبة، وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التي عصفت بشعبه تحت حكم حزب العدالة والتنمية، والتدخلات السافرة لأردوغان للإطاحة بالمعارضين وقمع الصحفيين والسياسيين والقضاة.





وتابع بيان الحزب "بدلا عن نهج أردوغان العدواني الذي ينتهجه حيال مصر منذ إسقاط نظام الإخوان الدموي، ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة عليه توجيه ذلك الدعم إلى شعبه الذي يعاني من ديون دولته البالغة بحسب بيانات البنك المركزي التركي نحو 452.7 مليار دولار".





كما أكد الحزب بأن إرادة المصريين ستظل صلبة فى وجهه أطماع أردوغان التى كانت على مقربة من أن تتحقق على يد الإخوان لولا أن أنقذ المصريين المنطقة، وهو ما يفسر العداء الأحمق لمصر من قبل لنظام أردوغان.