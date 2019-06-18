تشكيل لجنة لاختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الطب (صور)

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عقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بمجلس كلية الطب لاجراء تصويت على أعضاء لجنة اختيار العميد من أعضاء مجلس الكلية وتضم اللجنة عضوين أساسيين وعضوا احتياطيا بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة بسمه أسامه محمد شومان نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الكتور تامر سمير محمد أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا.



وخلال الإجتماع قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد عطية عميد الكلية على الجهد الذي بذله خلال فترة توليه منصب عميد الكلية، مؤكدا أن كلية طب المنصورة كلية عريقة تتميز بعقول علمائها وأبنائها الباحثين والأطباء بالقطاع الطبى الذى يقدم خدمات طبية وانسانية لعلاج الآلاف من المرضى بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.



وتم إجراء التصويت واختيار الدكتور سمير عطية، الدكتور صبرى جاد وكما تم اختيارر الدكتوررنبيل جاد الحق عضوا احتياطياً.