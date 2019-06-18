تعرف على رؤساء الأندية الجُدد لكبار الدوري السعودي

أُجريت مساء اليوم الثلاثاء إنتخابات مجلس إدارة معظم الأندية السعودية، حيث أعلنت الأندية الكبيرة كالأهلي والهلال والإتحاد رؤساء الأندية الجدد لها.





ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" رؤساء الأندية الناجحين وقوائمهم.





"الأهلي"

أعلن نادي الأهلي السعودي نتيجة إنتخابات مجلس إدارته والتي فاز بها أحمد الصائغ بمنصب رئاسة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية خلفا للرئيس السابق عبدالله بترجي.





حيث جاءت قائمة الصائغ كالتالي“عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني”.





"الهلال"

أعلن نادي الهلال السعودي فوز فهد بن نافل بسباق انتخابات رئاسة النادي متفوقاً على منافسه موسى الموسى لمدة 4 سنوات مقبلة خلفا لعبدالله الجربوع.





حيث قام النادي بنشر النتيحة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بأن فهد بن نافل قد حصل على 15.061 بينما المرشح أمامه موسى الموسى قد حصل 612 صوتاً فقط.





" الإتحاد "

أعلن نادي الإتحاد السعودي بفوز أنمار الحائلي بمنصب رئاسة النادي الاتحاد السعودي بالتزكية، خلفا لؤي ناظر ولمدة 4 سنوات قادمة.





حيث ضمت قائمة الحائلي كلا من: “فيصل التركي وإبراهيم بخيت، وعبد الوهاب عابد، وممدوح الحربي ولؤي غلاييني وأحمد القطب وحسن باروم”.



