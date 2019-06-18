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"خطة خداع وتمويه".. أسامة كمال يكشف كواليس خاصة في تسليم عشماوي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:38 م
خطة خداع وتمويه.. أسامة كمال يكشف كواليس خاصة في تسليم عشماوي
الإعلامي أسامة كمال
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كشف الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الثلاثاء، كواليس خاصة في تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر من ليبيا.

وقال كمال، إن عملية تسلم "عشماوي" للمخابرات العامة المصرية يوم الثلاثاء 29 مايو، عملية كبيرة جدًا، متابعًا :"مش مجرد تذكرة طيران من ليبيا للقاهرة، عملية كبيرة استدعت مشاركة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بنفسه لإنجاح الخطة".

وأضاف مقدم برنامج "مساء dmc"، أن :"خطة خداع وتمويه على أجهزة مخابرات دولية كتير كانت مستعدة تصفي عشماوي وما يطلعش المعلومات اللي في بطنه وهييجي يوم نسمع عن كم المعلومات اللي خرجت من مواطن مصري بلده صرفت عليه من وهو في بطن أمه لحد ما تلقى أفضل تدريب في مصر والعالم عشان يحمي ترابها وولادها مش يدنسها ويقتلهم".
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