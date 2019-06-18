"خطة خداع وتمويه".. أسامة كمال يكشف كواليس خاصة في تسليم عشماوي

كشف الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الثلاثاء، كواليس خاصة في تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر من ليبيا.





وقال كمال، إن عملية تسلم "عشماوي" للمخابرات العامة المصرية يوم الثلاثاء 29 مايو، عملية كبيرة جدًا، متابعًا :"مش مجرد تذكرة طيران من ليبيا للقاهرة، عملية كبيرة استدعت مشاركة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بنفسه لإنجاح الخطة".



